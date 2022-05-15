Diyarbakır’da kuyumcuya silahla dehşeti yaşatmıştı! Bilezik hırsızı bakın nerede yakalandı?
Diyarbakır'da 11 Nisan tarihinde müşteri kılığında girdiği kuyumcuda baktığı dört altın bileziği cebine atan 54 yaşındaki A.S. silahını iş yeri sahibine tutarak dükkandan kaçmıştı. Her yerde aranan bilezik hırsızı A.S., bir yakınının tedavi olduğu diyaliz merkezinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır'da yaşanan hırsızlık olayı 11 Nisan'da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleşti. Müşteri gibi girdiği kuyumcuda A.S., 4 adet altın bileziği cebine attı, belindeki silahı iş yeri sahibine tutarak kaçtı.
İş yeri sahibi de hemen çekmecedeki silahını alıp A.S.'nin peşinden koştu, fakat yakalayamadı.
HASTA ZİYARETİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
İhbar üzerine kuyumcuya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli A.S.'yi bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde, olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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