İstanbul'da kuyumcu kuryelerine saldırı! 9 kilo altınla kaçtılar! Polisten nefes kesen operasyon

Fatih'te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece'de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Polisin şahısların aracını tespit etmesi üzerine şüphelilerden birisi gelen polislere silahla karşılık verdi. Özel harekat polisleri, silah sıkarak kaçan şahsı etkisiz hale getirirken, üç kişi de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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