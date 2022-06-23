Kırıkkale’de korkutan yangın! Mahsur kalan vatandaş camdan atladı

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Polis, olay yerindeki kalabalığı dağıtmak için ekip aracı hoparlörlerinden sık sık anons yaptı.





"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten İlyas Çelik, "Sabah kalktım elektrik yoktu. Camdan baktım yangın gözüküyordu. Gözüme inanamadım. Camdan baktım yangın var itfaiyeyi aradım hemen. Hemen yola çıktım itfaiyeye yolu tarif ettim. Yoldan bu tarafa çevirdim arkadaşlar hemen geldi. Buraya geldiğimde de atlamış vatandaş" dedi.