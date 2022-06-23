Hataylı iş insanı yurt dışına çıktı, geldiğinde karısının yaptıkları şaşkına çevirdi! Burası dedikodunun yoğun olduğu bir yer

Durum şöyle ki, müvekkilim ciddi bir miktarda para ve ciddi bir manevi bir zarara sokulmuştur. Evinde bulunduğu bir dönemde yaklaşık 30-40 bin dolara yakın bir paramız alınmıştır. Bu noktada müvekkilim suç duyurusunda bulunmuştur. Çünkü kişinin çocukları ve belli miktarda evde bulunan eşyaları alıp kaçması bölgede büyük bir ses getirmiştir. Bu noktada işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Şu an kendisi firari durumdadır.