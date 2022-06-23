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Hataylı iş insanı yurt dışına çıktı, geldiğinde karısının yaptıkları şaşkına çevirdi! Burası dedikodunun yoğun olduğu bir yer

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Hataylı iş insanı yurt dışına çıktı, geldiğinde karısının yaptıkları şaşkına çevirdi! Burası dedikodunun yoğun olduğu bir yer

Hatay'da yaşamını sürdüren iş adamı David Maltas eşinin kendisini yurt dışındayken dolandırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Hemen hemen 1 milyon TL’lik altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara sırra kadem bastığını belirten Maltas, ''Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum'' şeklinde konuştu. Maltas'ın avukatı da, ''Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan aldıklarını iade etsin'' dedi.

Hatay Kırıkhan'da yaşamını sürdüren iş insanı David Maltas, geçen yıl 22 yaşındaki A. Maltas ile "iyi günde kötü günde evet" dedi. Maltas daha sonra eşine bir kuaför salonu açtı. İddiaya göre, David Maltas işi gereği yurt dışına çıktığı esnada eşi, kocasına ait 1 milyon TL'lik altın altın, döviz ve eşyalarını alarak ilçeden ayrıldı. Davit Maltas, Hatay'a geri döndüğünde durumu öğrenince emniyete başvurdu. Hakkında yakalama kararı verilen A. Maltas'ın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BENDEN ÇALDIKLARINI İSTEMİYORUM, ESNAFTAN ALDIKLARINI VERSİN''

Olayla ilgili konuşan David Maltas, "Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum. Ortalama zararım 1 milyon TL. Bunların bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bazı esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunların hepsinin iadesini istiyorum" dedi.

"30-40 BİN DOLARA YAKIN BİR PARAMIZ ALINMIŞTIR"

Avukat Erol Mert Mursaloğlu ise, A. Maltas hakkında Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirterek, hakkında dolandırıcılık, ev ve iş yerinden hırsızlık suçlarından dosyalar açıldığını söyledi. Avukat Mursaloğlu, müvekkilinin maddi kaybın dışında ciddi bir itibar kaybı da yaşadığını belirterek, "Kendisi yapmış olduğu uluslararası işler neticesinde Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs'ta bulunduğu sürede eşiyle herhangi bir sorun olmamasına rağmen burada bir dolandırıcılıktan dolayı işlem görmüştür.

Durum şöyle ki, müvekkilim ciddi bir miktarda para ve ciddi bir manevi bir zarara sokulmuştur. Evinde bulunduğu bir dönemde yaklaşık 30-40 bin dolara yakın bir paramız alınmıştır. Bu noktada müvekkilim suç duyurusunda bulunmuştur. Çünkü kişinin çocukları ve belli miktarda evde bulunan eşyaları alıp kaçması bölgede büyük bir ses getirmiştir. Bu noktada işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Şu an kendisi firari durumdadır.

"DEDİKODUNUN YOĞUN OLDUĞU BİR YER"

Savcılıktan aldığımız karar neticesinde tutuklama şeklinde yakalanmasını da talep ettik. Bu nokta da karar aşamasında. Adli süreç olduğu için fazla ayrıntı veremesem de yakın dönemde inşallah yakalanıp gerekli mercilere teslim olması konusunda talep ediyoruz. Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan alınanların tekrar geri iade edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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