Beşiktaş’taki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme! Araç sahibi şikayetçi oldu: Arabada göçük var...

"EVİNİZ YOK MU SİZİN!"

Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti. Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.