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Beşiktaş'taki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme! Araç sahibi şikayetçi oldu: Arabada göçük var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Beşiktaş’taki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme! Araç sahibi şikayetçi oldu: Arabada göçük var...

İstanbul Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini ikaz eden şahıslara da hakaret eden çiftin, birlikte oldukları aracın kaportasında göçük meydana geldi. Araç sahibinin ihbarı üzerine maddi hasar kaybının belirlenmesi için konu olan araç ekspertize gönderildi.

İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiğinde Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde ahlaksızca hareketler sergileyen ve ulu orta birlikte olan bir ikili görüldü. Çift, kendilerini ikaz edenlere kulak asmazken birde hakaretler savurdu.

"EVİNİZ YOK MU SİZİN!"

Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti. Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİMİZİ KAYBETTİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesine başvurulan Ahmet Ertan K., '10 gün önce sosyal medyada tanıştık. Olay günü buluştuk. Cihangir'de üç farklı mekana gittik. Mekanlarda alkol içtik. Gece bir sıralarında mekandan çıktıktan sonra olay yerine geldik. Taksi çağırdık beklemeye başladık. Taksiyi beklerken birbirimize yakınlaştık. Alkolün etkisiyle kendimizi kaybettik' dedi.

ÇOCUĞUM VAR ÇOK PİŞMANIM

Oyuncu Zeynep S., otel işletmecisinin ifadesini doğrulayarak ,' Bir çocuğum var. Yaşananlar nedeniyle mahvoldum. Çok utanıyorum. Alkolün etkisiyle yaptık. Kendimizde değildik. Çok utanıyorum' dedi. Savcılık ifadeleri ardından iki şüpheliyi ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. İkili, ev hapsine çarptırıldı.

ARACIMDA GÖCÜK VAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin cinsel ilişkiye girdiği arabanın sahibi sabah saatlerinde aracında göçük olduğunu fark etti. 34 L.. 1. Plakalı aracın sahibi M.Y., ikilinin aracına zarar verdiğini belirterek karakola koştu.

M.Y.'nin müracaatı sonrası araçtaki maddi hasar kaybının tespiti için araç ekspertize gönderildi.

Araç üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! ARAÇ ÜZERİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLERDİ!

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