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Hataylı iş adamı yurt dışına çıktı, döndüğünde karısının yaptıkları hayatının şokunu yaşattı: Burada dedikodu yoğun

İHA
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Giriş: 23.06.2022 20:58
Hatay'da yaşamını sürdüren iş adamı David Maltas eşinin kendisini yurt dışındayken dolandırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Hemen hemen 1 milyon TL’lik altın, döviz ve bazı eşyaları alarak kayıplara sırra kadem bastığını belirten Maltas, ''Benden çaldıklarını istemiyorum. Teslim olsun ve esnaftan aldıklarını iade etsin. Başka bir şey istemiyorum'' şeklinde konuştu. Maltas'ın avukatı da, ''Burası küçük bir ilçe ve dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan aldıklarını iade etsin'' dedi.
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