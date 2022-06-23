İzmir’de define avına çıkan şahıs çukurda can verdi
İzmir Kemalpaşa’da define için kaçak kazı yaptığı iddia edilen bir şahıs, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek yaşamını yitirdi. Ekiplerin olaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Olay, geçen gece İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Karabel mevkii kırsalında yaşandı.
DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZDIĞI ÇUKURA DÜŞTÜ
Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48), define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Çukurda çalışma başlatan ekipler, güçlükle Yazar'ın düştüğü yere ulaştı. Yapılan kontrolde, Murat Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yazar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi.
Ekipler, kazı yapılan alanın kapatılması için gerekli çalışmaları başlatıp, bölgedeki ekip sayısını arttırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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