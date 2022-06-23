İzmir’de define avına çıkan şahıs çukurda can verdi

Olay, geçen gece İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Karabel mevkii kırsalında yaşandı.

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZDIĞI ÇUKURA DÜŞTÜ

Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48), define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.