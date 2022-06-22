Yasak aşkın kanlı sonu! Kadını öldürdü, polisi görünce kendine sıktı

Balıkesir'de gerçekleşen olayda 56 yaşındaki İsmail Ertek 42 yaşındaki 1 çocuk sahibi Sevim Özdemir'i pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Emniyet güçlerini görünce kendine de ateş eden Ertek ağır yaralandı. Olay yerine gelen İsmail Ertek'in karısının, polislere, Sevim Özdemir ile eşinin altı senedir gönül ilişkisi olduğunu söylediği ifade edildi. Ertek'in aynı zamanda Özdemir'e yönelik uzaklaştırma kararını ihlal ettiği, elektronik kelepçe takılması doğrultusundaki sonucun beklendiği belirtildi.

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