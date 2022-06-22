Köyceğiz'de orman yangını! Ekiplerin çalışması sürüyor
Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Köyceğiz'de de kırsal Toparlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nin Şelale mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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