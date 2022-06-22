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Denizli’de okumanın yaşı yok dedirten olay! 67 yaşında üniversiteden mezun oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Denizli’de okumanın yaşı yok dedirten olay! 67 yaşında üniversiteden mezun oldu

Denizli’de 67 yaşındaki Ali Rıza Ege, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yıllar sonra hayalini gerçekleştiren Ege, diplomasını sahneye torunu ile el ele çıkarak aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Duygu ve düşüncelerini aktaran PAÜ mezunu Ali Rıza Ege şunları ifade etti: "Hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitem Pamukkale Üniversitesi oldu. Aslında gençlik yıllarımda 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü de kazanmıştım. Fakat o dönemde okuyamamıştım."

"Doğduğumdan beri resim yapıyorum, resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitim-öğretim dönemi yaşadım. Başta eşime bütün hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demediler, abi dediler, manevi olarak çok da destek oldular. Müteşekkirim" dedi.

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