Denizli’de okumanın yaşı yok dedirten olay! 67 yaşında üniversiteden mezun oldu

Duygu ve düşüncelerini aktaran PAÜ mezunu Ali Rıza Ege şunları ifade etti: "Hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitem Pamukkale Üniversitesi oldu. Aslında gençlik yıllarımda 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü de kazanmıştım. Fakat o dönemde okuyamamıştım."

"Doğduğumdan beri resim yapıyorum, resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitim-öğretim dönemi yaşadım. Başta eşime bütün hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demediler, abi dediler, manevi olarak çok da destek oldular. Müteşekkirim" dedi.