Denizli’de okumanın yaşı yok dedirten olay! 67 yaşında üniversiteden mezun oldu
YAŞAM İHA
Denizli’de 67 yaşındaki Ali Rıza Ege, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yıllar sonra hayalini gerçekleştiren Ege, diplomasını sahneye torunu ile el ele çıkarak aldı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.
Duygu ve düşüncelerini aktaran PAÜ mezunu Ali Rıza Ege şunları ifade etti: "Hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitem Pamukkale Üniversitesi oldu. Aslında gençlik yıllarımda 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü de kazanmıştım. Fakat o dönemde okuyamamıştım."
"Doğduğumdan beri resim yapıyorum, resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitim-öğretim dönemi yaşadım. Başta eşime bütün hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demediler, abi dediler, manevi olarak çok da destek oldular. Müteşekkirim" dedi.
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