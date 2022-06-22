İzmir’de dehşete düşüren olay! Anaokulunda ’kayıp’ skandalı; 3 çocuk saatler sonra bulundu

"BELKİ DE BU DURUM ÖRTBAS EDİLİP KAPATILACAKTI"

Çocuğunun kayıp olduğunu şans eseri öğrendiğini söyleyen anne Deniz Can Sunkur, daha sonra durumla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını aktardı. Sunkur, "Karşıdaki okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların gittiği yönü tespit ettik. Kayıp olan diğer çocukların aileleri ile de paylaştım durumu ve onlar da çevrede araştırma yaparak esnafa sormuşlar ve o da çocukları gördüğünü söylemiş. Bu çocuklar tesadüfen bulunuyor. Saat 11.00 gibi kaybolan çocuklar 3 saat sonra saat 14.00 civarında bulunuyor ve bu durum anaokulu tarafından bizlere bildirilmiyor. Ben bunu şans eseri öğrenmesem belki de bu durum örtbas edilip kapatılacaktı. Burada çalışan başka bir öğretmenin servis şoförlüğü yapan eşi, Çay Mahallesi tarafında çocukları görmüş ve eşine telefon açarak çocukları bulduğunu söylemiş. Polislerle birlikte biz oraya gittik. Biz çocuğumuzu aldık eve getirdik ve ben polis merkezine giderek şikayetimi ettim. Daha sonra okul tarafından da bir açıklama yapılmadı bize" açıklamasında bulundu.





"BİZ ÇOCUKLARIMIZIN CESETLERİNİ ELİMİZE ALDIĞIMIZDA MI HABER VERECEKLERDİ"

Çocukların kayıp oldukları 3 saatlik zaman dilimi içerisinde başlarına kötü bir şey gelebilme ihtimali olduğunun altını çizen Sunkur, "Bu çocukların başına her şey gelebilirdi. Bu mahallelerde dik merdivenli çıkışlar var. 5 yaşındaki bu çocuklar oraları tırmanmışlar. Sıcaktan bunalıp üstlerini çıkartmışlar. Bu çocuklar kötü niyetli birisinin eline geçebilirdi, trafik kazasına kurban gidebilirlerdi. 4 saat boyunca sokakta kalmış bu çocuklar ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundular. Bize daha önceden haber verselerdi biz bütün mahalleyi ayaklandırıp o çocukları yine bulabilirdik. Bu kadar sorumsuzluk olamaz, bize anında haber vermeleri gerekiyordu. Biz çocuklarımızın cesetlerini elimize aldığımızda mı haber vereceklerdi?" dedi.



"ÜÇ ÇOCUĞUN BİRDEN KAYIPLARA KARIŞMASI KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Çocuğunu çok yorgun bir şekilde bulduğunu söyleyen anne Sunkur, üç çocuğun birden anaokulundan kaybolmasının normal bir şey olmadığının altını çizdi. Sunkur, "Anaokulunda bir güvenlik personeli yok. Her öğretmen kendi sınıfının kapısını kilitliyor ancak binanın ana kapısı sürekli açık. Çocuklar da ellerini kollarını sallayarak çıkmışlar. Okul yönetimi o esnada çocukları yemeğe çıkarıyorduk gibi bahaneler sıralıyorlar ama üç çocuğun birden buradan çıkıp kayıplara karışması kabul edilir bir durum değil. Biz şikayetçi olduk. Bu durumun sorumlusu öğretmen ya da müdür kimse, cezasını çekmesini istiyorum. Üstelik benim çocuğum konuşma problemi olan bir çocuk. Kaybolduğunda annesinin babasının yerini söyleyemez. Bulunduklarında çocuklar yorulmuş, bitkin bir haldeydi. Bana yorulduğunu, merdivenleri çıktığını ve eve gitmek istediğini söyledi. Kamera görüntülerini araştırmayı sürdürüyoruz. Çok korktuk gerçekten" sözlerine yer verdi.