3 yaşındaki Ertuğrul otomobilin çarpmasıyla öldü! Acılı baba konuştu

"VİCDANI OLAN, BU OLAYIN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLESİN"

Aracın fren kullanmadığını öne süren Akbulut, "Hepimiz araç kullanıyoruz. Arabamızın tekerine yumruk kadar bir taş değse, o taşı hissediyoruz. Araba kendini sallıyor. Benim çocuğumu bu araba taş kadarda mı hissetmedi? Hadi vurdu, frene dokunsa belki bir teker geçecek çocuğun üstünden. İkinci teker geçmeyeceği için benim yavrum belki de arabanın ortasında kalacaktı. Belki yaşama şansı olacaktı. Hadi ikinci tekeri de geçti, 2 metre de geride kaldı. Ne kadar süratin var veya senin ayağının altı frene basmıyor mu? Bir kurbağayı gördüğümde bile ezmemek için yavaşlıyorum, çünkü o bir canlı. Çünkü onu veren Allah, biz kimiz ki onun canını alıyoruz? Ama burada benim yavrumun kazasında adam fren kullanmadı. Burada kasis var. Biri bana anlatsın, nasıl bir hızla geçiyorsun da kasisten 5-6 metre sonra benim yavruma vuruyorsun? Vicdanı olan, bu olayın normal olduğunu söylesin ben hiçbir şey demeyeceğim. 'Adam duramazdı' desinler, ben hiçbir şey demeyeceğim. Kazadır bu, kaza olur ama böyle bir şey olmaması lazım. Arabanın buradan 2'nci vitesle kalkma şansı yok, 2'de araba boğulur. Kalksa bile yapabileceği en fazla 20-25 kilometre sürat. Bu süratle de bir çocuğun üstünden geçilmez" iddiasında bulundu.