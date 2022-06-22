3 yaşındaki Ertuğrul otomobilin çarpmasıyla öldü! Acılı baba konuştu
Kocaeli'de pazar günü aracın çarpması sonucunda yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul'un acılı babası konuştu. Adalet istediğini dile getiren baba, "Her akşam buraya geldiğimde benim evladım dördüncü kattan iner, gelir beni öperdi. 'Gelme oğlum, merdivenden düşersin’ derdim, dinlemezdi. Ben yavrumu 3 gündür bekliyorum, yavrum gelmiyor, 'Baba' demiyor bana. Telefonda arıyordu, 'Baba neredesin?' diyordu, artık demiyor. Ben adalet istiyorum, benim yavrum kara toprakta yatıyor. O adam sokakta geziyor" şeklinde konuştu.
Olay, pazar günü öğle sularında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İ.İ. hakimiyetindeki 77 AL 459 plakalı araç, aniden yola atlayan Ertuğrul Akbulut'a çarptı.
Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ertuğrul yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İ.İ.'nin de işlemlerinin akabinde serbest bırakıldığı belirtildi.
"OĞLUMUN ÜSTÜNDEN ARABA GEÇTİ"
Kazanın nasıl olduğunu anlatan Müslim Akbulut, "O gün büyük oğlumun üniversite sınavı vardı. Eşime, 'Onu beklemeyelim, dönelim. Sonra alırız' dedim. Evin önüne gelip arabamı park ettim. Yeğenlerim burada seslenip bana doğru geldiler, onları kucağıma alıp öptüm. O sırada 'pat' diye bir ses duydum. Dönüp baktım, oğlumun üstünden araba geçti. Sol tekerlerin ikisi birden üstünden geçti. Araba bir o yana, bir bu yana sallandı. Çocuğumu kucağıma aldım. Zaten o an benim yavrum vefat etmişti" ifadelerini kullandı.
"VİCDANI OLAN, BU OLAYIN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLESİN"
Aracın fren kullanmadığını öne süren Akbulut, "Hepimiz araç kullanıyoruz. Arabamızın tekerine yumruk kadar bir taş değse, o taşı hissediyoruz. Araba kendini sallıyor. Benim çocuğumu bu araba taş kadarda mı hissetmedi? Hadi vurdu, frene dokunsa belki bir teker geçecek çocuğun üstünden. İkinci teker geçmeyeceği için benim yavrum belki de arabanın ortasında kalacaktı. Belki yaşama şansı olacaktı. Hadi ikinci tekeri de geçti, 2 metre de geride kaldı. Ne kadar süratin var veya senin ayağının altı frene basmıyor mu? Bir kurbağayı gördüğümde bile ezmemek için yavaşlıyorum, çünkü o bir canlı. Çünkü onu veren Allah, biz kimiz ki onun canını alıyoruz? Ama burada benim yavrumun kazasında adam fren kullanmadı. Burada kasis var. Biri bana anlatsın, nasıl bir hızla geçiyorsun da kasisten 5-6 metre sonra benim yavruma vuruyorsun? Vicdanı olan, bu olayın normal olduğunu söylesin ben hiçbir şey demeyeceğim. 'Adam duramazdı' desinler, ben hiçbir şey demeyeceğim. Kazadır bu, kaza olur ama böyle bir şey olmaması lazım. Arabanın buradan 2'nci vitesle kalkma şansı yok, 2'de araba boğulur. Kalksa bile yapabileceği en fazla 20-25 kilometre sürat. Bu süratle de bir çocuğun üstünden geçilmez" iddiasında bulundu.
"BİZİM CİĞERİMİZ YANDI, BAŞKASININKİ YANMASIN"
Olay yerinde bilirkişi raporunun tutulmadığını iddia eden Akbulut, "Buraya polisler gelip rapor tutmuşlar. Bilirkişi gelip bakmamış, bu olayın nasıl olduğuna bakılmamış. İtirazda bulunacağım, çocuğumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bizim ciğerimiz yandı, başkasınınki yanmasın. Allah vermesin, bizim de başımıza gelebilir. Ne olacağını bilemeyiz. Fakat biraz dikkat. Burası mahalle arası, benim çocuğum olmaz başka çocuk olur, çocuk bu neticede. O yüzden hepimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Adalet istiyorum. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Anne acısı ve baba acısı da gördüm ama inanın evlat acısının tarifi yok. Her akşam buraya geldiğimde benim evladım dördüncü kattan iner, gelir beni öperdi. 'Gelme oğlum, merdivenden düşersin' derdim, dinlemezdi. Hanıma kızardım, aşağı göndermemesi için. Hanım da çocuğun dinlemediğini söylerdi. Benim gelmemi beklemiyordu, o kendi aşağı iniyordu. Fakat ben yavrumu 3 gündür bekliyorum, yavrum gelmiyor, 'Baba' demiyor bana. Telefonda arıyordu, 'Baba neredesin?' diyordu, artık demiyor. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum kara toprakta yatıyor, o adam sokakta geziyor. Adalet bu mu?" şeklinde konuştu.
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