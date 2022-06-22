Sıcaklıklar bir anda düşecek! Çok kuvvetli sağanak yağış dalgası geliyor! Meteoroloji’den onlarca ile son dakika uyarısı

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının 24.06.2022 Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.