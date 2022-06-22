Sıcaklıklar bir anda düşecek! Çok kuvvetli sağanak yağış dalgası geliyor! Meteoroloji'den onlarca ile son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı vurgulandı. Vatandaşlardan kuvvetli yağışa karşı dikkatli olmaları istenirken, 5 günlük hava tahmin raporu da güncellendi. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların azalacağı ve çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının 24.06.2022 Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağışların;
24.06.2022 Cuma günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde,
25.06.2022 Cumartesi günü Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Kars ve Ardahan illeri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 23.06.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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