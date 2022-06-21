21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da şeker fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Ankara'da şeker fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Ankara’da şeker fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA