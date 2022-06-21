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Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cansız bedenin yanındaki notta yazan şaşkına çevirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Eşi Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor dedi, evine çağırıp öldürdü! Cansız bedenin yanındaki notta yazan şaşkına çevirdi

İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleşen olayın her ayrıntısı dehşete düşürdü. 36 yaşındaki Aslan İlhan’a eşi, 39 yaşındaki Abdullah Koşar için "Bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Koşar’ı evine çağıran İlhan, kafasına silahla ateş ederek Koşar’ı öldürdü ve sırra kadem bastı. Koşar’ın cesedinin yanındaki not ise kan dondurdu. Cesedin yanında "Namussuzluğun bedeli budur" yazılı bir not olduğu bulundu. İlhan'ın yakalanması için harekete geçildi.

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