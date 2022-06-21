FETÖ sanığı mütalaası nedeniyle savcı Lale hakkında soruşturma izni! Görevden uzaklaştırıldı

HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda dosya Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi'ne geldi. Bugün olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesi, İsmail Lale'nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Savcı İsmail Lale, FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluğun kaldırılmasına yönelik verdiği mütalaada şu ifadelere yer vermişti:

"Ceza sorumluluğunun şahsiliği, beşeri ve evrensel hukukun en temel ilkesi olduğu gibi, tüm kutsal kitaplarda yer alır. Bunlardan sonuncusu olan Kutsal Kitabımız Kur'an da tam 4 ayrı sürede de yer alan semavi kaynaklı hukukun da en temel adalet ilkesidir. Dolayısıyla ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin uygulanmadığı yerlerde kanun vardır ancak hukuk yoktur, mahkeme veya yargı vardır, ancak adalet yoktur. Bu ilkenin aksi ise, kolektif sorumluluktur. Kolektif sorumlulukta işlenen bir cinayetten sadece cani değil, onun akrabaları ve hatta taraftarları dahi sorumlu tutulur. Örneğin; Tarihte Engisizyon mahkemeleri de güya kanunla işliyordu. Fakat devlete isyan eden veya muhalif olan grubun sadece fiilen isyan edenleri değil tüm taraftarları, akrabaları, çoluk ve çocukları ve hatta mezardan ölüleri de çıkarılıp cezalandırıldığı için tarihe vahşet ve ilkellik olarak geçmiştir. Bu, faraza GSY Kulübü yönetimi, İstanbul'da silahlı bir örgüt kurup, devlete isyana kalkıştı diye; İzmir'de maçlara gitmiş veya kombine bilet almış kişileri de, kadın, çoluk çocuk demeden örgüt üyesi ve yardım eden olarak kabul etmeye ve suçtan sorumlu tutmaya benzer. Veya Afrika'da dişi bir sivrisinek türü, sıtma mikrobu yayıyor diye, zarar verdiklerine dair hiçbir delil olmayan, diğer yerlerdeki çoğu masum ve insana faydalı tüm sinekleri öldürmek gibi zalimane bir davranıştır. Sırf bir suç cezasız kalmasın diye, suçluların yakını veya taraftarı olan binlerce kişinin cezalandırılması; 1 suçu 1.000 suça çevirmek olduğu için buna engizisyon denilmiş, vahşi ve ilkel bir adalet olarak tarihe geçmiştir.