FETÖ sanığı mütalaası nedeniyle savcı Lale hakkında soruşturma izni! Görevden uzaklaştırıldı
FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukluluk haline itiraz edilmişti. Gelişmenin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Savcı İsmail Lale’nin söz konusu tutukluluğun kaldırılmasına yönelik verdiği mütalaada kullandığı ifadeler nedeniyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de FETÖ'den yargılanan bir sanığın tutukluluğuna itiraza ilişkin mütalaasında, dosya kapsamıyla örtüşmeyen ve meslek etiğine aykırı ifadeler kullanan Cumhuriyet savcısı İsmail Lale hakkında soruşturma izni verdi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından savcı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi.
Mütalaadaki, dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içeren ifadeler nedeniyle savcı Lale hakkında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verildi.
Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi, savcı İsmail Lale hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda dosya Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi'ne geldi. Bugün olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesi, İsmail Lale'nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Savcı İsmail Lale, FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluğun kaldırılmasına yönelik verdiği mütalaada şu ifadelere yer vermişti:
"Ceza sorumluluğunun şahsiliği, beşeri ve evrensel hukukun en temel ilkesi olduğu gibi, tüm kutsal kitaplarda yer alır. Bunlardan sonuncusu olan Kutsal Kitabımız Kur'an da tam 4 ayrı sürede de yer alan semavi kaynaklı hukukun da en temel adalet ilkesidir. Dolayısıyla ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin uygulanmadığı yerlerde kanun vardır ancak hukuk yoktur, mahkeme veya yargı vardır, ancak adalet yoktur. Bu ilkenin aksi ise, kolektif sorumluluktur. Kolektif sorumlulukta işlenen bir cinayetten sadece cani değil, onun akrabaları ve hatta taraftarları dahi sorumlu tutulur. Örneğin; Tarihte Engisizyon mahkemeleri de güya kanunla işliyordu. Fakat devlete isyan eden veya muhalif olan grubun sadece fiilen isyan edenleri değil tüm taraftarları, akrabaları, çoluk ve çocukları ve hatta mezardan ölüleri de çıkarılıp cezalandırıldığı için tarihe vahşet ve ilkellik olarak geçmiştir. Bu, faraza GSY Kulübü yönetimi, İstanbul'da silahlı bir örgüt kurup, devlete isyana kalkıştı diye; İzmir'de maçlara gitmiş veya kombine bilet almış kişileri de, kadın, çoluk çocuk demeden örgüt üyesi ve yardım eden olarak kabul etmeye ve suçtan sorumlu tutmaya benzer. Veya Afrika'da dişi bir sivrisinek türü, sıtma mikrobu yayıyor diye, zarar verdiklerine dair hiçbir delil olmayan, diğer yerlerdeki çoğu masum ve insana faydalı tüm sinekleri öldürmek gibi zalimane bir davranıştır. Sırf bir suç cezasız kalmasın diye, suçluların yakını veya taraftarı olan binlerce kişinin cezalandırılması; 1 suçu 1.000 suça çevirmek olduğu için buna engizisyon denilmiş, vahşi ve ilkel bir adalet olarak tarihe geçmiştir.
KUR-AN'I KENİM'İ MÜTALAAYA ALET ETTİ
Savcı Lale, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri mütalaaya alet etti. Savcı Lale, "FETÖ elebaşılarının, TSK'nın bazı unsurlarını iğfal ve dünya hırs ve emellerine alet etmekle, 15 Temmuz 2016 yılında devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş veya taraftar bile olsa 4-5 milyon kişiye teşmil etmek, yani yetişkin nüfus olan 30- 40 milyonun, yüzde on beşini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin ceza kanunun 1. maddesindeki toplum barışını koruma amacına da aykırı olduğu kanaatliyle…" diyerek tutukluluğun kaldırılması talepli mütaala verdi.
KARARNAMEYLE GAZİANTEP'E ATANMIŞTI
Dosya kapsamıyla örtüşmeyen ve meslek etiğine aykırı olan ifadelere yer vererek tutukluluk hâlinin kaldırılması talepli mütalaa verdiği gerekçesiyle HSK İkinci Dairesi tarafından meslekten uzaklaştırılan Lale, son kararnameyle Gaziantep'e atanmıştı.
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