Evlenmek için gün sayıyordu! Damla Soykorkmaz düğün günü toprağa verildi

Cenazede anne Gül Korkmaz'ın, tabutun başında, "Ben seni böyle mi görecektim? Kurban olayım ben sana. Annem bu gelinliği giyecektin. Ne hayallerle diktirmiştin bu gelinliği. Damla'm böyle mi hayal kurdun? Yaktın beni güzel kızım" diye ağlaması, yürek buruktu.

Hüseyin Soykorkmaz ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Hüseyin Soykorkmaz'ın eniştesi Hüseyin Kaymak (67), ailece üzgün olduklarını belirtip, "Acımız büyük" dedi.