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İzmit’te dehşete düşüren olay! Kadın mağazasında "İçeriyi mi gözetliyorsun" kavgası

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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İzmit’te dehşete düşüren olay! Kadın mağazasında İçeriyi mi gözetliyorsun kavgası

İzmit’te bir alışveriş merkezinin kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi. Bir müşteri, eşini bekleyen diğer müşteriye, "İçeriyi mi gözetliyorsun" deyince ortalık karıştı.

İzmit Kocaeli'de geçen Perşembe günü bir alışveriş merkezinde meydana gelen olay iddiaya göre, aileleri ile alışverişe gelen iki müşteri mağaza içinde hanımları ürünleri denerken beklemeye başladığında meydana geldi.

Giyinme kabinlerinin önünde bekleyen müşterilerden biri, yine hanımını bekleyen bir diğer müşteriye, "Niye burada bekliyorsun. İçeriyi mi gözetliyorsun?" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Giyinme kabinlerinin önünde birbirine giden iki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı.

Ardından AVM güvenliği olaya müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Müşterilerden birisi güvenlik amacıyla mağaza içinde bekletilirken, dağılan kıyafetleri çalışanlar topladı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadı.

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