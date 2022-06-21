İzmit’te dehşete düşüren olay! Kadın mağazasında "İçeriyi mi gözetliyorsun" kavgası
İzmit’te bir alışveriş merkezinin kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi. Bir müşteri, eşini bekleyen diğer müşteriye, "İçeriyi mi gözetliyorsun" deyince ortalık karıştı.
İzmit Kocaeli'de geçen Perşembe günü bir alışveriş merkezinde meydana gelen olay iddiaya göre, aileleri ile alışverişe gelen iki müşteri mağaza içinde hanımları ürünleri denerken beklemeye başladığında meydana geldi.
Giyinme kabinlerinin önünde bekleyen müşterilerden biri, yine hanımını bekleyen bir diğer müşteriye, "Niye burada bekliyorsun. İçeriyi mi gözetliyorsun?" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Giyinme kabinlerinin önünde birbirine giden iki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı.
Ardından AVM güvenliği olaya müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.
Müşterilerden birisi güvenlik amacıyla mağaza içinde bekletilirken, dağılan kıyafetleri çalışanlar topladı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM SON DAKİKA
- İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru son gün! 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?
- 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne?
- Ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?