Çapa Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet törenine damga vurdu! Okul birincisi Merve Nur Uçar sözleri sonrası ayakta alkışlandı
Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan okul birincisi Merve Nur Uçar'ın sözleri salonda dakikalarca alkışlandı. Genç doktor hocalarına teşekkür ederken "Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" ifadelerini kullandı.
Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu.
HEKİMLİK BİR VİCDAN MESELESİ
Çapa Tıp Fakultesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz.
ELİN MEMLEKETİNE GARSON KAZANDIRANLAR DEĞİL...
Okulunu birincilikle bitiren Merve Nur Uçar yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler ise salondaki herkesin takdirini topladı.
"Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" dedi. Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık fiyatları illere göre güncellendi! Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? Koç, keçi, dana, düve kurbanlık fiyatları...
- Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...
- DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları...
- 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?
- YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM SON DAKİKA
- İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru son gün! 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?