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Çapa Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet törenine damga vurdu! Okul birincisi Merve Nur Uçar sözleri sonrası ayakta alkışlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Çapa Tıp Fakültesi’ndeki mezuniyet törenine damga vurdu! Okul birincisi Merve Nur Uçar sözleri sonrası ayakta alkışlandı

Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan okul birincisi Merve Nur Uçar'ın sözleri salonda dakikalarca alkışlandı. Genç doktor hocalarına teşekkür ederken "Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" ifadelerini kullandı.

Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu.

HEKİMLİK BİR VİCDAN MESELESİ

Çapa Tıp Fakultesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz.

ELİN MEMLEKETİNE GARSON KAZANDIRANLAR DEĞİL...

Okulunu birincilikle bitiren Merve Nur Uçar yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler ise salondaki herkesin takdirini topladı.

"Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" dedi. Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Çapa Tıp Fakültesi’ndeki mezuniyet törenine damga vurdu ÇAPA TIP FAKÜLTESİ'NDEKİ MEZUNİYET TÖRENİNE DAMGA VURDU

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