Çapa Tıp Fakültesi’ndeki mezuniyet törenine damga vurdu! Okul birincisi Merve Nur Uçar sözleri sonrası ayakta alkışlandı

ELİN MEMLEKETİNE GARSON KAZANDIRANLAR DEĞİL...

Okulunu birincilikle bitiren Merve Nur Uçar yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler ise salondaki herkesin takdirini topladı.

"Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" dedi. Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.