Antalya halk plajında mide bulandıran olay! Soyunma kabinindeki kadınların resmini çekerken yakalandı
Antalya'da bir halk plajında tam manasıyla bir rezalet yaşandı. Plajdaki soyunma kabinlerinde kıyafetlerini değiştiren kadınların resimlerini çektiği öne sürülen yabancı uyruklu şahıs, bir genç tarafından yakalanarak öldüresiye dövüldü. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları!
Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredekiler de tepki gösterdi.
"GEL BURAYA GEL"
Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.
İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı.
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