Antalya halk plajında mide bulandıran olay! Soyunma kabinindeki kadınların resmini çekerken yakalandı

"GEL BURAYA GEL"

Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.