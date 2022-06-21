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Haymana’da sel felaketi! Hayvanlar telef oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Haymana’da sel felaketi! Hayvanlar telef oldu

Ankara Haymana’da etkili olan şiddetli yağışın akabinde meydana gelen sel afeti sebebiyle pek çok ev ile ahır sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu. Mahalle muhtarı felaketin ardından yaptığı açıklamada,  “Ben böyle bir yağış daha görmedim” şeklinde konuştu.

Ankara'nın Haymana ilçesi Sarıdeğirmen Mahallesi'nde öğlen sularında etkili olan yağış sel felaketine dönüştü.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Şiddetli yağış ekili tarım arazilerinde zarara yol açarken, sel nedeniyle hayvanlar telef oldu. Birçok ev ve ahır sular altında kaldı.

Sel sebebiyle mahalleye belli bir süre ulaşım sağlanamadı.

"BÖYLE BİR YAĞIŞ DAHA GÖRMEDİM"

Sarıdeğirmen Mahalle Muhtarı Kurtuluş Yörür, "Öğle saatlerinde yaklaşık 1, 1.5 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan yağmur mahallemizde ciddi zararlara yol açtı. Ekili arazilerimizde zarar büyük, yine 14 küçükbaş hayvan telef oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASKİ'nin çalışmaları devam ediyor. Ben böyle bir yağış daha görmedim" dedi.

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