Haymana’da sel felaketi! Hayvanlar telef oldu

"BÖYLE BİR YAĞIŞ DAHA GÖRMEDİM"

Sarıdeğirmen Mahalle Muhtarı Kurtuluş Yörür, "Öğle saatlerinde yaklaşık 1, 1.5 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan yağmur mahallemizde ciddi zararlara yol açtı. Ekili arazilerimizde zarar büyük, yine 14 küçükbaş hayvan telef oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASKİ'nin çalışmaları devam ediyor. Ben böyle bir yağış daha görmedim" dedi.