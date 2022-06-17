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Kadıköy'de denizden çıkarılan cansız bedende cinayet kuşkusu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Kadıköy’de denizden çıkarılan cansız bedende cinayet kuşkusu

İstanbul Kadıköy’de sabah sularında denizde bulunan cansız bedenin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya ait olduğu ortaya çıktı. Cinayet olasılığı üzerinde duran emniyet güçleri, D.A.'yı gözaltına aldı.

Kadıköy sahilinde bu sabah sularında denizde hareketsiz halde bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Denizde botla arama yapan deniz polisi ve dalgıçlar cesedi buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, denizden çıkan cesedin 25 yaşındaki Ahmet Mirza'ya olduğunu belirledi.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada D.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusu devam ederken, polis ekiplerinin cinayet ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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