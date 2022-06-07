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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

Konya'da Metin-Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edilen kişi ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen 2 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede süreç, ayrıntılarıyla anlatıldı. Büyükşen çiftinin evi ile Hüseyin K'nin ailesinin evi arasındaki benzerliklerin fotoğraflarla ortaya konulduğu iddianamede, silahlı saldırının asıl hedefinin maktuller değil, Hüseyin K'nin ailesinin olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:54
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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Metin Büyükşen'in oğlu ve geliniyle "mehir" anlaşmazlığından kaynaklandığı zannıyla soruşturmanın başlatıldığı, süreç içinde elde edilen delillerin tutuklular Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T'yi işaret ettiği, "Hüseyin K. ve ailesine yönelik bir saldırı amaçlanırken katil zanlısının yanlışlıkla maktullerin evine girmiş olabileceği" yönündeki bilgiler üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin K. evliyken azmettirici olduğu iddia edilen Esra T. ile ilişki yaşadığını, ilişkinin duyulması ve ailesinin karşı çıkması üzerine Esra T. ile görüşmeyi kestiğini anlattı. Hüseyin K, "Esra T'nin gerek Konya merkezdeki gerekse İsmil'deki evime gelerek araştırma yapması, aşırı şekilde bana takıntılı olması, bu saplantıya rağmen olay gününden sonra beni bir daha aramaması, yaşadığı çevrede böyle bir olayı yaptırtabileceği çok sayıda insan olmasından dolayı, eylemin ben ve aileme yönelik yapılacakken yanlışlıkla Metin ve Necla Büyükşen'e yapılmış olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

HASTANE RAPORLARI İNCELENDİ

Esra T'nin tanık olarak ifadesine başvurulan arkadaşı İ.D. de Esra T'nin, "iyi giden ilişkilerinin Hüseyin'in ailesi tarafından bozulduğu, Hüseyin'in ailesinin ilişkiyi bozmak için büyü yaptığı" yönünde ifadeleri olduğunu, ayrılık sonrası Abdullah B. ile ilişki yaşasa da psikolojisinin normalleşmediğini söylediğini aktardı.

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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

İddianamede Esra T'nin gittiği hastanenin psikiyatri bölümünden temin edilen raporların incelendiği belirtilerek "Esra T'nin, ailesinin telkinleri üzerine Hüseyin K'nin kendisini terk etmesini psikolojik olarak kaldıramadığı, bu durumu saplantı haline getirdiği değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.