07 Haziran 2022, Salı
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu
Konya'da Metin-Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edilen kişi ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen 2 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede süreç, ayrıntılarıyla anlatıldı. Büyükşen çiftinin evi ile Hüseyin K'nin ailesinin evi arasındaki benzerliklerin fotoğraflarla ortaya konulduğu iddianamede, silahlı saldırının asıl hedefinin maktuller değil, Hüseyin K'nin ailesinin olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:54
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