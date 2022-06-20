Meteoroloji Marmara'yı saat vererek uyardı! İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor | İşte 5 günlük hava durumu
Haziran ayının ortasına gelinmesine rağmen özellikle İstanbullular bir kez daha serin havalı bir haftaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerin altına düşmesi beklenirken Meteoroloji'den yine peş peşe yağmur uyarıları geldi. İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusunda beklenen yoğun yağmur yağışı için ise saat verilerek uyarı yapıldı.
5 günlük hava durumunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği "yağmur yağacak mı?" sorusunu cevabı da dikkat çekti. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Beklenen yağmurun saat 14.00 sularında başlaması ve gece 23.59 civarına kadar sürmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin açıladığı hava durumu raporunda İstanbul'da yağmur beklendiği ifade edildi.
İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 18 ile 30 derece arasında seyredecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Haziran ayının ortasına gelinmesine rağmen özellikle İstanbullular bir kez daha serin havalı bir haftaya başladı.
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