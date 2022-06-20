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Son dakika: Rüyasında aldatıldığını gördü kabusu yaşattı! Akılalmaz iddialar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Rüyasında aldatıldığını gördü kabusu yaşattı! Akılalmaz iddialar

Ümit B., geçen yıl evlendiği ve rüyalarında sıklıkla kendisini aldattığını gördüğü eşi Tuğba B.’ye sürekli şiddet uyguladı. Son rüyasında da aldatıldığını gören Ümit B., karısını boğarak öldürmeye çalıştı.

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