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Afyonkarahisar’da sokak düğünü kana bulandı! Bıçakla saldırdılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Afyonkarahisar’da sokak düğünü kana bulandı! Bıçakla saldırdılar

Afyonkarahisar’da yapılan sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda düğün sahibi baba ile oğlu yaralandı. Olay sonucu hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, emniyet olayların büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti.

Olay, Fatih mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahallede yapılan sokak düğününde gençler arasında daha tespit edilemeyen bir sebepten tansiyon yükseldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı.

BABA OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

DÜĞÜN YARIDA BİTTİ

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için bölgeye çevik kuvvet istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Durumu kısa sürede kontrol altına alan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahsı kullandığı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, düğüne katılanlara ikram edilmek için hazırlanan yemeklerin ise kazanlarda kaldığı gözlenirken, kavgadan dolayı düğün yarıda kaldı.

Sokak düğününde bıçaklar konuştu! SOKAK DÜĞÜNÜNDE BIÇAKLAR KONUŞTU!

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