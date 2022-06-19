Afyonkarahisar’da sokak düğünü kana bulandı! Bıçakla saldırdılar

BABA OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.