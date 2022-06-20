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Afyonkarahisar’da düğünde kan aktı, 2 şahıs yaralandı

İHA
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Giriş: 20.06.2022 00:51
Güncelleme:20.06.2022 01:01
Afyonkarahisar’da yapılan sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda düğün sahibi baba ile oğlu yaralandı. Olay sonucu hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, emniyet olayların büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti.
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