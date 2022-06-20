Afyonkarahisar’da düğünde kan aktı, 2 şahıs yaralandı

Afyonkarahisar’da yapılan sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda düğün sahibi baba ile oğlu yaralandı. Olay sonucu hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, emniyet olayların büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti.

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