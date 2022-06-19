Kaza sonrası ilk yaptığı şaşkına çevirdi! Arkadaşını görüntülü arayıp anlattı

"İÇİNDEN NASIL ÇIKTIM BİLMİYORUM"

Şoke olan Ayşegül A., arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını anlatıp, "Araba gitti. İçinden ben nasıl çıktım bilmiyorum" diyerek ağladı.