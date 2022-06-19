Kaza sonrası ilk yaptığı şaşkına çevirdi! Arkadaşını görüntülü arayıp anlattı
YAŞAM DHA
Karaman'da Ayşegül A. adlı kadın, direksiyon kontrolünü kaybedip aracıyla kaza yaptı. Yarasız kurtulan Ayşegül A., kazanın şokuyla arkadaşını cep telefonuyla görüntülü arayarak başından geçenleri ağlayarak anlattı.
Kaza, saat 20.30 sularında Karaman Çeltek Mahallesi Mersin Çevre Yolu'nda gerçekleşti.
Ayşegül A. hakimiyetindeki araç, hareket halindeyken kontrolden çıktı.
ŞARAMPOLE UÇTU
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri aşıp şarampole düştü.
ETRAFTAKİLER İMDADINA KOŞTU
Kazadan yara almadan kurtulan Ayşegül A., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.
"İÇİNDEN NASIL ÇIKTIM BİLMİYORUM"
Şoke olan Ayşegül A., arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını anlatıp, "Araba gitti. İçinden ben nasıl çıktım bilmiyorum" diyerek ağladı.
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