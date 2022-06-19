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Mardin’de sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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Mardin’de sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Mardin Kızıltepe’de sokak ortasında bir kişi, yanına yanaşan şahıs tarafından boğazından ve vücudunun pek çok yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede gereken müdahaleleri yapılan gencin hayati riskinin sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sularında Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Urfa Caddesi üzerinde Y.C.T., daha önce tartıştığı adı öğrenilemeyen arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

PEK ÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

Saldırgan, Y.C.T.'yi boğazından ve çeşitli yerlerinden 7-8 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından Y.C.T.'yi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçan şüpheli şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.

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