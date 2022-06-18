Son dakika | İzmir Foça'da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede! Havadan karadan müdahale başladı
Son dakika haberi...İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını başlarken, yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde yangın çıktı.
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