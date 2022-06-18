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Son dakika | İzmir Foça'da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede! Havadan karadan müdahale başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika | İzmir Foça’da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede! Havadan karadan müdahale başladı

Son dakika haberi...İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını başlarken, yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını başlarken, yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde yangın çıktı.

At çiftliği civarında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan yangına müdahale edildiği bildirildi.

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