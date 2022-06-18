Adana’da dehşete düşüren olay! Yaşlı kadını darp eden adamın sözleri pes dedirtti
Adana’da Kuzusunu sürüden almak isterken dayak yiyen 70 yaşındaki Elif Comert, feci şekilde darp edildi. Yaşlı kadın evinin önünden geçen sürüye karışan kuzusunu almak isterken çıkan tartışma sonrası yüzü tanınmaz hale geldi. Şüphelinin ifadesinde “ben dövmedim, eşekten düştü” diyerek kendini savunması yaşlı kadının tepkisine sebep oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki Elif Comert'in, evinin önünden geçen sürüye karışan kuzusunu almak isterken çıkan tartışmada gördüğü şiddet ile yüzü tanınmaz hale geldi.
Kendisine şiddet uyguladığı iddia edilen kişinin ise ifadesinde "ben dövmedim, eşekten düştü" diyerek kendini savunması yaşlı kadının tepkisine sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöz Mahallesi, Yayla mevkisinde yaşayan 3 çocuk annesi Elif Comert, aynı mahallede akrabası olan 50 yaşındaki E.C.'nin sürüsüne karışan kuzusunu almak isterken gördüğü şiddet ile yüzü tanınmaz hale geldi. Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaşlı kadının gördüğü şiddet sonrası bir gözünde görme, kulağında işitme kaybı oluştu.
Yaşlı kadını darp ettiği ileri sürülen E.C.'nin savcılıkta "Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü" diye ifade vermesi yaşlı kadının tepkisine neden oldu.
Yaşadıklarını gözyaşları içinde aktaran Elif Comert, "İnsan ise Müslüman ise doğruyu söylesin ben eşekten düşünce bu halde olduysam kendi de attan eşekten düşsün böyle olsun o zaman. Saçımın içlerine kadar mor" dedi.
4 yıl önce aralarında E.C.'nin köpeğinin kuzusunu parçalaması ve bunu ödettiği için aralarında bir husumet olduğunu kaydeden Elif Comert, "Bir kuzumu köpeği parçalamıştı. Bana önce az bir para teklif etmişti kabul etmemiştim sonra bir kuzu getirdi onu da koyuna alıştıramam diye kabul etmemiştim 800 TL kuzumun parasını vermişti. Bir anlaşmazlık olmuştu o dönem. O günden bugüne beş seneden beri o kuzumun parasını aldım gergindik. O gün koyunumun üzerine koyunu geldi. Benim kuzum sürüsüne karışıp almak isteyince bir anda su vanasını bahane etti. Benim kuzum olduğuna eminim sürüsünde meliyor annesini arıyordu. O arada sürüsü geri dönünce koyunum niye geri döndü diye ayağı ile bir hareket yaptı. O arada kendi hemen suyu söyledi. "Benim vana niçin kapalı" dedi. Ben vanayla işim yok. Bu yıl ben suyu açıp kapatmıyorum. Ben geçen seneden suyla işim yok dedim. "Benim vanamı bir daha kapatırsan bilmem senin, dinine imanına ne yaparım" dedi tekrar bir daha dedi. İlkinde hiç seslenmedim. Allah belanı versin dedim. İkinci bir seferde küfredince gene dinime anama kitabıma küfredince sen kafirsin dedim ve anama avradıma küfredince yüzüne tükürdüm. Tükürdüğüm anda başımı saçımla, yazmamla beraber aldı ve beni yere çarptı boğazıma ayağıyla bastı. Ondan sonrası da böyle seni öldürürsem ne var? diye diye dakikalarca vurdu" diye konuştu.
Olaydan sonra koyunlarının kaybolduğunu jandarmadan destek alarak koyunlarına ulaştığını aktaran Elif Comert, "İki gün boynunca koyunlarım oğlaklarım dağda kaldı. Jandarmadan yardım aldık. Kızım ambulansı aradı. Her yerim kan içinde kalmış ben sadece ellerimi gördüm. İfadesinde bana eşeğin üstündeydi. Bana tükürürken dengesini kaybetti. Düştü diyormuş. Ben bu ifadeyi kesinlikle kabullenmiyorum. İnsan ise doğrusunu söylesin. Müslüman ise iki sefer hacca gitti geldi. Beni bu hale getiren o. Ben eşekten düşüp bu hale gelebiliyorsam kendi de bir eşekten alttan düşsün bu hale gelecek miymiş? Adalet yalan ifadeyi ayırt etsin. Attan eşekten düşmeyle bu hale gelinir mi? Benim saçımın içleri bile mor. Beş gündür sıvıyla besleniyorum. Daha katlı bir ekmek dahi yiyemedim. Ben meyve suyuyla, sütle öylesi şeylerle yaşıyorum. Allah layığını versin. Başka bir şey desem ne diyeyim? Şahit isterlerse de şunu diyorum evladım. Benim şahidim de Allah sahibim de Allah. Benim şahidim yoksa kendi bulsun. Müslümansa doğruyu söylesin. Adalet bekliyorum. Günlük süt sağıyordum günlerdir bunların hiç birini yapamıyorum" dedi.
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