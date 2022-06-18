Adana’da dehşete düşüren olay! Yaşlı kadını darp eden adamın sözleri pes dedirtti

4 yıl önce aralarında E.C.'nin köpeğinin kuzusunu parçalaması ve bunu ödettiği için aralarında bir husumet olduğunu kaydeden Elif Comert, "Bir kuzumu köpeği parçalamıştı. Bana önce az bir para teklif etmişti kabul etmemiştim sonra bir kuzu getirdi onu da koyuna alıştıramam diye kabul etmemiştim 800 TL kuzumun parasını vermişti. Bir anlaşmazlık olmuştu o dönem. O günden bugüne beş seneden beri o kuzumun parasını aldım gergindik. O gün koyunumun üzerine koyunu geldi. Benim kuzum sürüsüne karışıp almak isteyince bir anda su vanasını bahane etti. Benim kuzum olduğuna eminim sürüsünde meliyor annesini arıyordu. O arada sürüsü geri dönünce koyunum niye geri döndü diye ayağı ile bir hareket yaptı. O arada kendi hemen suyu söyledi. "Benim vana niçin kapalı" dedi. Ben vanayla işim yok. Bu yıl ben suyu açıp kapatmıyorum. Ben geçen seneden suyla işim yok dedim. "Benim vanamı bir daha kapatırsan bilmem senin, dinine imanına ne yaparım" dedi tekrar bir daha dedi. İlkinde hiç seslenmedim. Allah belanı versin dedim. İkinci bir seferde küfredince gene dinime anama kitabıma küfredince sen kafirsin dedim ve anama avradıma küfredince yüzüne tükürdüm. Tükürdüğüm anda başımı saçımla, yazmamla beraber aldı ve beni yere çarptı boğazıma ayağıyla bastı. Ondan sonrası da böyle seni öldürürsem ne var? diye diye dakikalarca vurdu" diye konuştu.