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SON DAKİKA: Kütahya'da deprem! 2022 AFAD ve Kandilli son deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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SON DAKİKA: Kütahya’da deprem! 2022 AFAD ve Kandilli son deprem

Son dakika haberleri… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'da 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. (2022 AFAD ve Kandilli son deprem)

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) saat 23.30'da Kütahya'da 3,1'lik bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, 16 Haziran 2022 Perşembe gecesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Beşkarış köyü yakınlarında meydana gelen depremin 11.22 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde ise Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Beşkarış köyü yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 derinliği ise 4,8 kilometre olarak açıklandı.

Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.

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