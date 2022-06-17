SON DAKİKA: Kütahya’da deprem! 2022 AFAD ve Kandilli son deprem

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde ise Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Beşkarış köyü yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 derinliği ise 4,8 kilometre olarak açıklandı.