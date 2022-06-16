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Son dakika: Van'da bir deprem daha! AFAD açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Van’da bir deprem daha! AFAD açıkladı

Son dakika: Van’da AFAD verilerine göre saat 18:53’te 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük : 3.5 (ML)

Yer : Tusba (Van)

Tarih-Saat : 16.06.2022, 18:53:29 TSİ

Enlem : 38.7930 N

Boylam : 43.5270 E

Derinlik : 3.00 km

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