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Küçükçekmece’de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Küçükçekmece’de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü. İstanbul Valiliği de konu ile ilgili açıklama yaptı.

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