Şanlıurfa’da üniversiteli Saadet Fırat Nehri’ne düştü! Vatandaşlar imdadına yetişti
Şanlıurfa Halfeti’de, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybetti ve asma köprüden Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen talihsiz genç kız, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, öğle sularında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana geldi. Harran Üniversitesi öğrencisi üç kız arkadaş, turistik alanlarda gezmeye başladı.
FIRAT NEHRİ'NE DÜŞTÜ
Fırat Nehri'nin üstündeki asma köprüden geçen Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düştü.
VATANDAŞLAR İMDADINA YETİŞTİ
Yüzme bilmeyen ve yardım isteyen Erkut, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Erkut, hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Genç kızın, nehirden kurtarılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...
- ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
- Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...
- YKS sınavı başarı duası: YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar
- Son dakika: Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli?
- meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?
- YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
- YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri
- ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
- YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı