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Şanlıurfa’da üniversiteli Saadet Fırat Nehri’ne düştü! Vatandaşlar imdadına yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Şanlıurfa’da üniversiteli Saadet Fırat Nehri’ne düştü! Vatandaşlar imdadına yetişti

Şanlıurfa Halfeti’de, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybetti ve asma köprüden Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen talihsiz genç kız, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle sularında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana geldi. Harran Üniversitesi öğrencisi üç kız arkadaş, turistik alanlarda gezmeye başladı.

FIRAT NEHRİ'NE DÜŞTÜ

Fırat Nehri'nin üstündeki asma köprüden geçen Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düştü.

VATANDAŞLAR İMDADINA YETİŞTİ

Yüzme bilmeyen ve yardım isteyen Erkut, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Erkut, hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Genç kızın, nehirden kurtarılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nehre düşen genç kızın imdadına koştular NEHRE DÜŞEN GENÇ KIZIN İMDADINA KOŞTULAR

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