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Son dakika: İstanbul Arnavutköy'deki bir binada yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: İstanbul Arnavutköy’deki bir binada yangın çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul'da Arnavutköy'ün Keskin Mahallesi'nde bir binada yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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