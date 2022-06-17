Tekirdağ’da eski koca dehşeti! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü!

Olay, Tekirdağ'ın Süylemanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir hafta önce boşanan 24 yaşındaki Burak T. ile 24 yaşındaki Cansu S. arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da bitmedi. Geçen gün gece ikili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T'nin yaşadığı eve gitti.