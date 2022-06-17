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Tekirdağ’da eski koca dehşeti! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Tekirdağ’da eski koca dehşeti! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü!

Tekirdağ Süleymanpaşa’da 1 hafta önce boşandığı eski karısını ve 3 yaşındaki oğlunu katleden zanlı emniyet güçlerince tutuklandı. Zanlının cinayeti işledikten sonra intihara kalkıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Olay, Tekirdağ'ın Süylemanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir hafta önce boşanan 24 yaşındaki Burak T. ile 24 yaşındaki Cansu S. arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da bitmedi. Geçen gün gece ikili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T'nin yaşadığı eve gitti.

CİNNET GETİRDİ

Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

ANNE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu S. ve Selim T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.



İNTİHARDAN VAZGEÇİP TESLİM OLDU

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini ve çocuğunu katletti EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU KATLETTİ

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