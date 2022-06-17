17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gaziantep'te korkunç olay: Anne ve oğlu araçta ölü bulundu

Son dakika: Gaziantep'te korkunç olay: Anne ve oğlu araçta ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Gaziantep’te korkunç olay: Anne ve oğlu araçta ölü bulundu

Son dakika haberleri: Gaziantep'te bir kadın ve 4 yaşındaki oğlu, otoban kenarında park halindeki araçta ölü bulundu. Korkunç olay sonrası yapılan incelemelerde, kadın ve çocuğun vücutlarında çok sayıda bıçak ve darp izine rastlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA