Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü! Yüzerek karaya çıktılar
Tekirdağ Çorlu’da üniversite öğrencisi 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş yüzerek karaya ulaştı.
Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolundan bağlanan Çorlu Mühendislik Fakültesi yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyrederken farkülte yoluna giren Berkay Tatar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Çorlu deresine uçtu.
AKINTIYA RAĞMEN YÜZEREK ÇIKTILAR
Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Berkay Tatar, yolcu olarak bulunan arkadaşları Hüseyin Kösem ve Yiğit İtah'a da yardım etti. 3 arkadaş, deredeki akıntıya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başardı.
Yaralanan yolculardan Hüseyin Kösem, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AĞLAYAN SÜRÜCÜYÜ TRAFİK POLİSİ TESELLİ ETTİ
Sürücü Berkay Tatar, olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Gözyaşlarına boğulan sürücü Tatar'ı teselli eden trafik polisi, "Sıkma canını, hepiniz hayattasınız. Önemli olan cana bir şey gelmesin" diye konuştu.
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