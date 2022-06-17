Tekirdağ’da otomobil dereye uçup suya gömüldü! Yüzerek karaya çıktılar





AKINTIYA RAĞMEN YÜZEREK ÇIKTILAR

Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Berkay Tatar, yolcu olarak bulunan arkadaşları Hüseyin Kösem ve Yiğit İtah'a da yardım etti. 3 arkadaş, deredeki akıntıya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başardı.