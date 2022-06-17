İstanbul’da 67 milyonluk vurgun! Detaylar ortaya çıktı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Nevra K.'nın kendisini polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığını tespit etti.

Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.