İstanbul’da vahşet! Fatih Demir’i öldürüp düğün salonuna gömdüler

İSTANBUL'DA KAN DONDURAN VAHŞET

İddiaya Demir'in yanındaki iki kişi ile geçmişten gelen bir husumet de vardı. Polis bu durumu da göz önüne alıp detaylı bir çalışma başlattı.

Günlerce kamera inceleyen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Demir'in şüpheliler tarafından kendilerine ait olan Silivri'deki kır düğün salonuna götürüldüğünü belirledi.