17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da vahşet! Fatih Demir'i öldürüp düğün salonuna gömdüler

İstanbul'da vahşet! Fatih Demir'i öldürüp düğün salonuna gömdüler

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
İstanbul’da vahşet! Fatih Demir’i öldürüp düğün salonuna gömdüler

Son dakika haberine göre: İstanbul'da iki buçuk ay önce ortadan kaybolan Fatih Demir'in, husumetlileri tarafından kaçırılıp öldürüldükten sonra 10 dönümlük bahçesi olan kır düğün salonuna gömüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da 24 Mart'ta ortadan kaybolan Fatih Demir'in akrabaları kendisinden uzun süre haber alamadıklarını söyleyerek polise başvurdu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Demir'in son görüştüğü kişileri tespit etti.

Yapılan incelemelerde Fatih Demir ile iki kişinin önce Esenyurt'ta bir balık restoranına gittikleri, ardından da Silivri'ye doğru yola çıktıkları görüldü.

İSTANBUL'DA KAN DONDURAN VAHŞET

İddiaya Demir'in yanındaki iki kişi ile geçmişten gelen bir husumet de vardı. Polis bu durumu da göz önüne alıp detaylı bir çalışma başlattı.

Günlerce kamera inceleyen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Demir'in şüpheliler tarafından kendilerine ait olan Silivri'deki kır düğün salonuna götürüldüğünü belirledi.

Son olarak oraya gittiği ancak oradan çıkmadığı tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili tespit ettiği 3 kişiyi gözaltına aldı.

DÜĞÜN SALONUNA GÖMMÜŞLER

10 dönümlük düğün salonunun bahçesinde yapılan kazıda da Fatih Demir'e ait ceset bulundu.

Şüphelilerin Demir'i öldürdükten sonra gömdükleri telefonunu da alıp Esenyurt'ta bir alana attıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA