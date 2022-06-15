Dayakçı profesör! Scooby Doo’nun mimarı Namkook Lee Türkiye’de eşine dehşeti yaşattı

DİNLENE DİNLENE DÖVDÜ

Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli Lee, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak, aparatlarına gitti.



İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti.