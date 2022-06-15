Ankara’da rezidansta dehşet! Önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Adliyede işçi olarak çalışan Gamze Akçam'ın sırtından bıçaklandığı tespit edilirken evde bulunan 2 küçük erkek çocuk, anneannelerine teslim edildi. Akçam'ın 10. kattan atlayarak intihar ettiği belirlenirken, ekipler Akçam çiftinin cansız bedenlerini otopsi işlemleri için Adli Tip Kurumuna gönderdi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin evde yaptığı incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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