Ankara'da rezidansta dehşet! Önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Son dakika haberine göre: Ankara'da noter katipliği yapan Bahri Akçam, 10. katta bulunan rezindanstaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Akçam'ın intihar ettiği eve itfaiye yardımıyla giren polis, Akçam'ın atladığı balkonda eşini sırtından bıçaklanarak öldürülmüş buldu.
Korkunç olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi Şehit Hakkı Sözer sokaktaki Yaşam Konutlarında yaşandı. Rezidans önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kemik kırığı olduğu ve yüksekten düştüğü düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini belirleyince polis ekiplerine ihbarda bulundu.
10. KATTAN ATLAMIŞ
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Ulus 1. Noter'de katiplik yapan Bahri Akçam olduğu tespit edildi. Rezidansın 10. katında oturan Akçam'ın yakınlarına ulaşmaya çalışan polis, kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı.
KARISINI SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ
Akçam'ın evine giren polis evde iki küçük erkek çocuğu ile karşılaştı. Evde yapılan araştırmada, Bahri Akçam'ın atladığı balkonda ise 32 yaşındaki eşi Gamze Akçam'ın cansız bedeni bulundu.
Adliyede işçi olarak çalışan Gamze Akçam'ın sırtından bıçaklandığı tespit edilirken evde bulunan 2 küçük erkek çocuk, anneannelerine teslim edildi. Akçam'ın 10. kattan atlayarak intihar ettiği belirlenirken, ekipler Akçam çiftinin cansız bedenlerini otopsi işlemleri için Adli Tip Kurumuna gönderdi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin evde yaptığı incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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