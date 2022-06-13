13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın

Son dakika: Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın

Son dakika haberine göre Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik ürün üreten fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Yaralılar olduğu bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA