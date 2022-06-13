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7,5 aylık Poyraz’ın kahreden sonu! Ölümcül hastalık hayattan kopardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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7,5 aylık Poyraz’ın kahreden sonu! Ölümcül hastalık hayattan kopardı

İzmit’te, 7,5 aylık Ertuğrul Poyraz Güven’e ölümcül hastalık teşhisi kondu. Doktorlar tarafından yaşamla bağdaştırılmayan Patau sendromu (Trizomi-13) tanısıyla doğan Güven, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

İzmit'te Eda-Özkan Güven çiftinin minik oğlu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüp bebek tedavisinin ardından doğdu.

10 BİN DOĞUMDA BİR…

Ertuğrul Poyraz'a Patau sendromu adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu.

7,5 aydır hastalıkla mücadele eden Ertuğrul Poyraz, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertuğrul Poyraz'ın cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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