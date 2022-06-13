Ankara’da sel felaketinin ortasında araçta mahsur kalan ailenin kurtarılma anı kamerada
Ankara'nın Akyurt ilçesinde geçen gün meydana gele sel felaketinde sürüklenen arabada mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Duygulandıran anlar saniye saniye kayda alındı.
SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN İÇİNDEYDİLER…
Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ile birlikte meydana gelen selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi.
Büyük bölümü su içinde kalan otomobilde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Önce otomobilde bulunan çocuk, aracın camından anne ve babası tarafından çıkarılıp, itfaiye aracındaki ekiplere uzatıldı.
Daha sonra araçta bulunan kadın ve sürücü otomobilin camından çıkıp, ekiplerin yardımıyla itfaiye aracına alındı.
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