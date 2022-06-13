Çanakkale’de cinnet getiren oğul, anne ile babasının boğazını keserek öldürdü! Aile infazında çarpıcı detay: Parçalara ayırmış…
Çanakkale'de cinnet getiren adam, tartıştığı anne ile babasını bıçaklayarak katletti. Olay, katil zanlısı Mustafa Karakoloğlu'nun durumu köy muhtarına anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Karakoloğlu'nun 2 ay önce de 70'e yakın keçisini merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.
Kan donduran olay, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşandı. Geçen akşam sularında Mustafa Karakoloğlu, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak katletti. Olay, katil zanlısının, muhtar Turgut İçmez'e olayı anlatması üzerine gün yüzüne çıkarken Karakoloğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNE VE BABASINI KATLETTİ
Mustafa Karakoloğlu'nun jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, anne ve babasıyla bir süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de yine aralarında çıkan tartışma sırasında cinnet getirerek, bıçakla öldürdüğünü söylediği aktarıldı.
70'E YAKIN KEÇİYİ PARÇALARA AYIRDI
Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.
NELER OLDU?
Gelibolu'nun İlgardere Köyü korkunç bir katliama ev sahipliği yaptı. Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Köy Konağı'nın kahvesini işleten Ali Karakoloğlu (63) saat 17.00 sıralarında kahvehaneye gelip çay ocağını açtı. Çayın demlenmesini beklediği sırada cüzdanını evde unuttuğunu fark eden Karakoloğlu, köy muharı Turgut İçmez'e eve kadar gideceğini söyleyerek kahvehaneden ayrıldı.
Ali Karakoloğlu'nun kahvehaneye dönmemesi nedeniyle başına bir iş gelmesinden şüphelenen muhtar İçmez, Ali Karakoğlu'nun evine yöneldiği sırada yolda oğlu Mustafa Karakoloğlu ile karşılaştı.
"KÖTÜ ŞEYLER OLDU, EVE KADAR GİTMEMİZ GEREK"
İçmez, Mustafa Karakoloğlu'na babasının nerede olduğunu sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Karakoloğlu, "Bir sorun var" deyip, muhtar Süleyman Yalçın'a gitmesi gerektiğini söyledi. İkili birlikte Muhtar Yalçın'a gitti. Kapıyı açan Muhtar Yalçın'a, Mustafa Karakoloğlu, "Abi kötü şeyler oldu, eve kadar gitmemiz gerek. Gelebilir misin?" dedi. Muhtar Süleyman Yalçın evin önüne geldiğinde Mustafa Karakoloğlu, soğukkanlılıkla anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Kapı açıldığında ise korkunç manzara ortaya çıktı. Anne Refika Karakoloğlu (66) ve baba Ali Karakaloğlu boğazları kesilmiş halde bulundu.
KATLİAM YAPTI
Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Karakaloğlu tutuklanırken jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, anne ve babasıyla bir süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de yine aralarında çıkan tartışma sırasında cinnet getirerek, bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
70'E YAKIN KEÇİYİ PARÇALARA AYIRDI
Yeni Asır'ın haberine göre Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.
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