Çanakkale’de cinnet getiren oğul, anne ile babasının boğazını keserek öldürdü! Aile infazında çarpıcı detay: Parçalara ayırmış…

"KÖTÜ ŞEYLER OLDU, EVE KADAR GİTMEMİZ GEREK"

İçmez, Mustafa Karakoloğlu'na babasının nerede olduğunu sordu. Soruyu yanıtsız bırakan Karakoloğlu, "Bir sorun var" deyip, muhtar Süleyman Yalçın'a gitmesi gerektiğini söyledi. İkili birlikte Muhtar Yalçın'a gitti. Kapıyı açan Muhtar Yalçın'a, Mustafa Karakoloğlu, "Abi kötü şeyler oldu, eve kadar gitmemiz gerek. Gelebilir misin?" dedi. Muhtar Süleyman Yalçın evin önüne geldiğinde Mustafa Karakoloğlu, soğukkanlılıkla anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Kapı açıldığında ise korkunç manzara ortaya çıktı. Anne Refika Karakoloğlu (66) ve baba Ali Karakaloğlu boğazları kesilmiş halde bulundu.

KATLİAM YAPTI

Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Karakaloğlu tutuklanırken jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, anne ve babasıyla bir süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de yine aralarında çıkan tartışma sırasında cinnet getirerek, bıçakla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

70'E YAKIN KEÇİYİ PARÇALARA AYIRDI

Yeni Asır'ın haberine göre Karakoğlu'nun iki ay önce de 70'e yakın keçisini merada keserek parçalara ayırdığı ve psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.