4 şehirde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Aydın’da, ‘sanal eskort' sitesinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 3 aylık çalışmanın akabinde Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 7’si kadın 15 zanlıdan 12’si tutuklandı, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesinden dolandırıcılık şikayetlerinin sıklaşmasının ardından 3 ay önce harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda zanlılar fiziki ve teknik takibe alındı.
4 İŞLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.
69 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi.
Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve müğdur sayısının arttığı öğrenildi.
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