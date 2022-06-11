Çanakkale’de evlatları tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne baba hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 36 yaşındaki Mustafa K. ve annesi 66 yaşındaki Refika ile 63 yaşındaki babası Ali K. arasında daha bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. ANNE İLE BABASINI BIÇAKLA YARALADI Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. tartışma sonucu annesi ve babasını bıçakla yaraladı. EKİPLER SEVK EDİLDİ Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık personeli yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. YAKALANDI Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN