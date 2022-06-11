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Çanakkale’de evlatları tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne baba hayatını kaybetti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Çanakkale’de evlatları tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne baba hayatını kaybetti

Çanakkale Gelibolu’da, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne ve baba yaşamını yitirdi. Olayın akabinde kaçan sanık, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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