Bursa’da yürek yakan canilik! Hava alması için bahçeye bıraktığı engelli kedisini yüzü parçalanmış halde ölü buldu

'ÇOCUKLAR EL ARABASINA KOYUP ÇÖPE ATMAYA GÖTÜRMÜŞ'



Filiz Karabulut'un arkadaşı olan ve gönüllü olarak hayvan haklarını koruma derneklerinde görev alan Dilek Özsoy da şöyle konuştu:



"Gönüllü hayvansever arkadaşım Filiz'in 7 aylık kedisi Melo, hava almak için evden çıkıyor ve 2 gün boyunca bulunamıyor. Biz 2 gün boyunca kendisini aradık en son mahalledeki çocukların, el arabasına koyarak kediyi çöpe atmaya götürdüğünü gördük. Bunun üzerine de komşuları durumu fark ediyor. Sorduklarında da kaybolan kedi olduğunu söylüyor çocuklar. Bunun üzerine Filiz arkadaşıma haber veriliyor. O da kediyi bahçede buluyor. Kediyi bulduğunda vücudu ve yüz kısmı komple yanık bir şekilde görüyor. Olay yeri incelemeye haber veriliyor. Olay yeri inceleme geliyor. Gerekli deliller toplanıyor ve şikayette bulunuluyor. Konuyla ilgili araştırma yapılıyor. Bazı insanlar sokak hayvanlarını mahallelerinde istemiyorlar. Buna yönelik de sürekli olarak sokak hayvanlarına şiddet var. Besleme yapıyoruz. Ama mama kaplarımız sürekli atılıyor. Bu 7 aylık kedimiz Melo da engelli olduğu için evden çıkan bir kedi değildi. Rahatsızlık veren ya da apartmanı pisleyen bir kedi değil. Bu kediyi bile komşuları istemiyordu."