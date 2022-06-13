Bursa’da yürek yakan canilik! Hava alması için bahçeye bıraktığı engelli kedisini yüzü parçalanmış halde ölü buldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki Filiz Karabulut'un, tek gözü görmeyen ve dişleri tam olmadığı için sıvı ile beslenen yedi aylık kedisi ‘Melo’, hava alması için sitenin bahçesine bıraktığı esnada kayboldu. Karabulut, Melo’yu kaybolduktan 3 gün sonra apartman boşluğunda yüzü parçalanmış halde cansız olarak buldu. Kedisinin kimyasal bir madde ile yüzünün yakılarak öldürüldüğünü belirten Karabulut, emniyete şikayette bulunarak kedisine otopsi yapılmasını talep etti.
SOKAK KEDİLERİNE YEM VERMEYE GİTTİ, KEDİSİNİ BULAMADI
Evdeki 2 kedisiyle birlikte Melo'ya da bakmaya başlayan Filiz Karabulut, aynı zamanda yaşadığı sitenin bahçesinde bulunan sokak kedilerini de beslemeye devam etti.
Zaman zaman bu yüzden komşularından bazıları ile problem yaşadığını söyleyen Karabulut., kedisi Melo'yu hava alması için site bahçesine çıkararak sokak kedilerini beslemeye gitti. Geri döndüğünde kedisini bıraktığı yerde bulamayan Karabulut, arkadaşlarıyla birlikte çevreyi aradı ancak sonuç alamadı.
'ÇÖPTE KEDİMİN ÖLÜSÜNÜ BULDUM'
Filiz Karabulut, "Hava alması için dışarı bırakıyordum. Pencere önünden ayrılmayan bir kediydi. 3 gün gelmedi. Kedimi yandaki binanın boşluğunda yan komşumun çocuğu bulmuş. Kediyi alıp çöpe atmışlar. Bana da bir başka komşum haber verdi. Gidip baktığımda çöpte kedimin ölüsünü buldum, çöpten çıkardım. Apartmandaki bazı kişiler kedileri istemiyordu. Bir sürü tartışma yaşadık. Hatta bir komşum, bahçede baktığım kedilerden birine gözümün önünde tekme atmıştı ama komşularımın bu kadar acımasız olabileceğini düşünmüyorum" dedi.
MELO İÇİN OTOPSİ İSTEDİ
Olayın ardından hemen polis ekiplerine haber veren Karabulut, kedisinin öldürüldüğünü söyleyerek şikayette bulundu.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, yüzü parçalanmış halde bulunan kedi Melo, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce gömüldü. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak, kedisine otopsi yapılmasını isteyen Karabulut, "Veteriner, kedimin bir köpek tarafından ısırılmış olabileceğini söyledi. Bulunduğu yerde kan izleri varmış. Ancak yüzünde kimyasal maddeye bağlı bir yanık da olduğunu söylediler. Bu yüzden otopsi istedim. Savcılık, ilk kez böyle bir taleple karşılaştığı için süreç hala devam ediyor. İzin çıkarsa kedime otopsi yapılacak. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir canı almak, öldürmek, yakmak bu kadar basit değil" diye konuştu.
'ÇOCUKLAR EL ARABASINA KOYUP ÇÖPE ATMAYA GÖTÜRMÜŞ'
Filiz Karabulut'un arkadaşı olan ve gönüllü olarak hayvan haklarını koruma derneklerinde görev alan Dilek Özsoy da şöyle konuştu:
"Gönüllü hayvansever arkadaşım Filiz'in 7 aylık kedisi Melo, hava almak için evden çıkıyor ve 2 gün boyunca bulunamıyor. Biz 2 gün boyunca kendisini aradık en son mahalledeki çocukların, el arabasına koyarak kediyi çöpe atmaya götürdüğünü gördük. Bunun üzerine de komşuları durumu fark ediyor. Sorduklarında da kaybolan kedi olduğunu söylüyor çocuklar. Bunun üzerine Filiz arkadaşıma haber veriliyor. O da kediyi bahçede buluyor. Kediyi bulduğunda vücudu ve yüz kısmı komple yanık bir şekilde görüyor. Olay yeri incelemeye haber veriliyor. Olay yeri inceleme geliyor. Gerekli deliller toplanıyor ve şikayette bulunuluyor. Konuyla ilgili araştırma yapılıyor. Bazı insanlar sokak hayvanlarını mahallelerinde istemiyorlar. Buna yönelik de sürekli olarak sokak hayvanlarına şiddet var. Besleme yapıyoruz. Ama mama kaplarımız sürekli atılıyor. Bu 7 aylık kedimiz Melo da engelli olduğu için evden çıkan bir kedi değildi. Rahatsızlık veren ya da apartmanı pisleyen bir kedi değil. Bu kediyi bile komşuları istemiyordu."
"SOKAK HAYVANLARINA ŞİDDETE HAYIR"
Hayvan hakları ile ilgili insanların bilinçlenmesi için sokak sokak gezerek bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Özsoy, "Herkesin de bildiği üzere zaten kanun gereğince sokak hayvanlarına zarar vermek, onların yaşam alanlarından uzaklaştırılması yasaktır. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz. Doğa ve yeşilliğin olduğu tüm her yer sokak hayvanlarının yaşam alanıdır. Sokak hayvanlarına şiddete hayır, diyoruz. Yaşamını yitirmiş kedimiz Melo'yla alakalı da gerekli takipleri yapacağız. Bu konuda kimin suçu varsa cezasını çekmesi konusunda da her şeyi yapacağız. Bu konunun takipçisiyiz. Sokak hayvanları sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.
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